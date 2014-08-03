Террористы обстреливают территорию РФ, чтобы подставить Украину - пограничники

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины, которое цитирует "Радио Свобода".

«Ситуация на украинско-российской границе остается сложной. Продолжаются обстрелы террористами пограничных подразделений и позиций сил АТО, а также территории Российской Федерации (с провокационной целью) из стрелкового оружия, минометов, артиллерии, в том числе с использованием РСЗО, проводится активное ведение Вооруженными силами России воздушной разведки с нарушением воздушного пространства Украины, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов и наращивание группировки военной техники и подразделений Вооруженных сил России вблизи границы», - говорится в сообщении.

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Украинские силовики неоднократно заявляли, что сепаратисты обстреливают территорию России и жилые кварталы Донбасса, чтобы потом обвинить в этом Украину.