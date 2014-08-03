Правоохранители задержали нескольких граждан за пособничество террористам - Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.

Лысенко отметил, что вчера в 15.30 при попытке выезда из Украины в Россию рейсовым автобусом сообщением Харьков-Белгород был задержан гражданин Украины, “причастный к террористической деятельности”.Читайте такжеНа Донетчине секретаря райкома КПУ задержали за сепаратизм

По его словам, задержанный является “активным участником так называемой «русской православной армии», который за денежное вознаграждение создавал агитационные российские материалы, содержащие признаки посягательства на территориальную целостность и независимость Украины”.

Он добавил, что с ним работают сейчас работники СБУ.Читайте такжеСБУ задержала двух украинцев, вербовавших наемников по заданию спецслужб РФ

Лысенко также сообщил, что в Мариуполе при попытке выехать во временно оккупированный Крым “задержана гражданка Украины Елена Блоха, которая занималась пропагандой терроризма, возглавляя целое информационное подразделение российских наемников в Донецке”.