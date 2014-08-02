На Донетчину прибыла первая партия гуманитарной помощи ООН

В поселек Ялта Першотравневого района Донецкой области привезли первую партию с 12 тонн гуманитарной помощи от ООН.

Об этом сообщает сайт Донецкой облгосадминистрации.

«Сегодня мы привезли предметы первой необходимости - моющие средства, зубную пасту, памперсы для детей, а также некоторые продукты питания, но люди нуждаются также в матрацах, подушках и даже холодильниках. Будем максимально пытаться помочь» - сообщил руководитель украинского представительства Ангентства по делам беженцев Олдрих Андрисэк.

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Как отметили в ОГА, по состоянию на утро субботы в Першотравневом районе зарегистрировались более 5 тысяч вынужденных переселенцев. Все они размещены на базах отдыха в приморских поселках.

«К сожалению, мы сразу не решим все ваши проблемы, но я заверяю вас, что облгосадминистрация делает все возможное, чтобы на новом, временном, месте у вас был максимум всего необходимого», - отметил первый зместитель председателя ОГА Илья Шевляк, обращаясь к людям.

Он поблагодарил миссию ООН в Украине за то, что она оперативно окликнулась на их просьбу о помощи.

Вице-губернатор подчеркнул, что сегодня Першотравневый район получил лишь первый груз. Как только люди сформируют список того, что им нужно, миссия Агентства по делам беженцев ООН поставит сюда следующую партию гуманитарки.

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В ближайшие дни будет сформирован гуманитарный груз, который направят в Новоазовский район. Всего в южных районах области официально зарегистрировались более 15 тысяч временных переселенцев.