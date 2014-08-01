Сегодня вечером пять телеканалов будут транслировать интервью президента

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, во время встречи обсуждалась внутриполитическая ситуация в стране, в частности вопросы преодоления правительственно-парламентского кризиса, проведения внеочередных парламентских выборов, актуальность внедрения реформ, а также международная политика и ситуация на востоке страны.

Полную версию интервью в вечернем эфире будут транслировать: Первый национальный телеканал, ТК «Интер», «5-й канал», «1+1» и ICTV.

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