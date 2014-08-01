В Симферополе люди в форме арестовывают имущество Черноморской ТРК

Сотрудники ТРК предварительно были выведены из офиса наружу, сообщает сайт "Крым.Реалии" со ссылкой на юриста телеканала Андрея Беспоясного.

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По его словам, сегодня днем в офис пришли люди в форме с решением Хозяйственного суда Крыма по обеспечению иска Крымского радиотелевизионного передающего центра (РТПЦ) об аресте движимого и недвижимого имущества Черноморской ТРК, в том числе передатчиков.

"Постановление было выдано вчера, а пришли они уже сегодня и вручили его нам. Это уже незаконные действия, нам должны были дать как минимум сутки на то, чтобы ознакомиться, - говорит адвокат. - Сейчас на улице стоит 30 сотрудников, внутрь не пускают, на двери повесили замок. Внутри находятся люди в форме - человек 20 представителей службы, люди в рабочей одежде. Кто это такие? Нам не представились. Также были 2 камеры, которые вели съемку, они нам тоже не представились, не предъявили удостоверений".

При этом, по его словам, сотрудникам приказали не выключать компьютеры.

Как сообщает сайт самопровозглашенной власти Крыминформ суд арестовал имущество ТРК за долги. Речь идет о сумме около 4 млн руб., которые Черноморская ТРК накопила за 3 года.