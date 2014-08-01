На Донетчине секретаря райкома КПУ задержали за сепаратизм

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что Филиндаш в марте с.г. организовал в этом районном центре митинг и круглый стол, на которых, вопреки мнению большинства присутствующих, публично призывал к непризнанию центральных органов центральной власти, отделению Донецкой области от Украины и присоединению к России.

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Партийный функционер также участвовал в организации псевдореферендума и присоединился к созданию ячейки террористической организации т.н. «ДНР» на территории Волновахского района, подчеркнули в СБУ.

Филиндаш также подстрекал представителей участковых избирательных комиссий от КПУ к срыву внеочередных выборов президента Украины, добавили в пресс-центре.

Кроме того, в начале июня с.г. он руководил демонстративной заменой украинских государственных флагов в Волновахе на российские, распространил так называемый «ультиматум» украинской власти, говорится в сообщении.