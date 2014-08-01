Территория под контролем террористов может быть разделена на три части (карта)

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Об этом свидетельствует карта ситуации на востоке Украины по данным СНБО по состоянию на 1 августа.

В частности, на западе почти отделена от остальных захваченных террористами городов та часть Донбасса, где расположены Донецк, Горловка и Макеевка. С севера силы АТО блокируют Луганск, также почти отрезав его от подконтрольной террористам части региона.

Читайте такжеТеррористы пытаются не допустить украинских военных в Шахтерск - СНБОКак сообщили в СНБО, АТО продолжается. В частности, за последние сутки был освобожден населенный пункт Новый Свет - там поднят государственный флаг Украины.

"Сейчас там уже начались работы по восстановлению систем жизнеобеспечения и инфраструктуры", - сказано в сообщении.

Отдельные подразделения, которые дислоцировались в районе пунктов пропуска Довжанский, Изварино и Червонопартизанск, и находились под постоянным обстрелом артиллерийских систем, в том числе из установок «Град», отведены на новые безопасные рубежи.

В течение суток террористы обстреляли блокпосты и позиции подразделений ВС Украины в районах населенных пунктов Шахтерск, Веселая Тарасовка, Белореченский, Контарное, Дебальцево, Стукалова Балка, Макарово, Григоровка, Дьяково, и аэродрома Луганск.

Часть обстрелов велась непосредственно с территории России, заявляют в СНБО.