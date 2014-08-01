Cилы АТО освободили от боевиков Новый свет на Донетчине

Подразделения сил АТО освободили от боевиков населенный пункт Новый свет в Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр АТО.

Как ранее сообщал УНИАН со ссылкой на штаб АТО, военные обеспечивают проведение операции вдоль государственной границы Украины. «Отдельные подразделения, которые в последнее время постоянно были под обстрелом различных артиллерийских систем, в том числе БМ 21 «Град» отведены на новые рубежи. Теперь личный состав находится на безопасных рубежах», - отмечают в пресс-центре.

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В то же время украинские силовики понесли потери в населенном пункте Шахтерск, попав в засаду.

«Силы противника, используя условия местности в населенном пункте Шахтерск, из засады, применили оружие по нашим войскам. Подразделения, выполнявшие задание по передислокации, понесли потери», - сообщили в пресс-центре.

Количество погибших и раненых не уточняется.

Ранее СМИ сообщили, что боевики обстреляли в Шахтерске из «Градов» десантников 25-й бригады воинской части А1126. В соответствии с сообщением, погиб 21 боец, в том числе командир 2-го батальона.