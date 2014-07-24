Командующий НАТО в Европе предложил создать новую базу в Польще

С предложением создать такую базу в портовом Щецине выступил командующий силами альянса в Европе генерал Филипп Бридлав.

Как пишет Эхо Москвы со ссылкой на газету "Таймс", на этой базе будет размещено вооружение, боеприпасы, продовольствие с тем, чтобы обеспечить в кратчайшие сроки снабжение боевых подразделений НАТО в случае возникновения кризиса.

Читайте такжеУкраина может стать союзником НАТО без вступления в альянс - КлимкинОжидается, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Великобритании.