Командующий НАТО в Европе предложил создать новую базу в Польще

13:40, 24 июля 2014
Мир
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Крупнейшая в Восточной Европе база НАТО может появиться недалеко от российской границы в польском городе Щецин.

Филипп Бридлав предложил создать новую базу / Фото: stripes.com

С предложением создать такую базу в портовом Щецине выступил командующий силами альянса в Европе генерал Филипп Бридлав.

Как пишет Эхо Москвы со ссылкой на газету "Таймс", на этой базе будет размещено вооружение, боеприпасы, продовольствие с тем, чтобы обеспечить в кратчайшие сроки снабжение боевых подразделений НАТО в случае возникновения кризиса.

Читайте такжеУкраина может стать союзником НАТО без вступления в альянс - КлимкинОжидается, что этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем саммите альянса в Великобритании.

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