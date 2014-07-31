ЕС письменной процедурой принял решение о третьей фазе санкций против России

Европейский Союз письменной процедурой принял решение о введении третьей, экономической фазы санкций против России.

Об этом в четверг в Брюсселе на брифинге сообщила представитель главы европейской дипломатии Кэтрин Эштон Майя Косьянчич.

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"Я могу подтвердить, что ЕС принял письменной процедурой это решение, и оно будет опубликовано в Официальном журнале несколько позже сегодня", - сказала она.

По словам Косьянчич, решение вступит в силу на следующий день после публикации, то есть санкции начнут действовать с пятницы, 1 августа. "Если решение будет опубликовано сегодня, оно вступит в силу завтра", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, после аннексии украинского Крыма в марте с.г. и дестабилизации ситуации в Донбассе ЕС применил к России две фазы санкций. Также ряд санкций против РФ ввели США, Япония и Канада.

Мир заговорил о новых санкциях после того, как 17 июля авиалайнер «Боинг-777» компании Malaysia Airlines был сбит над Донецкой областью поддерживаемыми Россией боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». На борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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29 июля европейские лидеры договорились о введении экономических санкций против России. Они касаются ограничения доступа российских банков к европейским финансовым рынкам, введения эмбарго на торговлю оружием, введение экспортных ограничений на товары двойного использования и ограничения доступа России к технологиям в нефтяном секторе. Также ЕС ввел санкции против нескольких физических лиц.

США 29 июля ввели новые экономические санкции против РФ в связи с аннексией украинского Крыма Россией и дестабилизацией в Украине. Они касаются трех российских банков - «Банк Москвы», «Российский сельскохозяйственный банк» и «ВТБ-банк», а также «Объединенной судостроительной корпорации».

Кроме того, Канада 29 июля объявила о введении новых санкций против РФ.