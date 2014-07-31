В Конгресс США внесли законопроект о запрете признания Крыма частью РФ
03:53, 31 июля 2014Политика
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На рассмотрение комитета по международным делам палаты представителей конгресса США поступил законопроект о запрете признания Крыма частью России
В Конгресс США внесли законопроект о запрете признания Крым частью РФ / uk.wikipedia.org
Законопроект под названием "Запрет правительства США признавать аннексию Крыма Россией", текст которого пока не обнародован, внес конгрессмен-демократ от штата Виргиния Джеральд Коннолли, передает РИА Новости.
Отмечается, что конгресс готовится разойтись на каникулы в начале августа, в связи с этим в ближайшее время рассмотрение законопроекта не ожидается.
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