Ющенко примет участие в программе «Я так думаю» (1+1)
17:45, 06 февраля 2008Политика
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В четверг, 7 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте телеканала «1+1» в рамках программы «Я так думаю» на тему вступления Украины в ВТО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программа выйдет в эфир в 21.20 и продлится ориентировочно до 23.00.
В проекте также примут участие лидеры политических фракций и главные редакторы ведущих изданий. Ведущая программы – Анна БЕЗУЛИК.
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