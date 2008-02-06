Ющенко примет участие в программе «Я так думаю» (1+1)

В четверг, 7 февраля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО примет участие в специальном проекте телеканала «1+1» в рамках программы «Я так думаю» на тему вступления Украины в ВТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, программа выйдет в эфир в 21.20 и продлится ориентировочно до 23.00.

В проекте также примут участие лидеры политических фракций и главные редакторы ведущих изданий. Ведущая программы – Анна БЕЗУЛИК.