Эксперты назвали три урока Первой мировой для Украины

Благотворительный фонд «Майдан иностранных дел» оценил участие украинцев в Первой мировой войне в своем онлайн-проекте «Первая мировая - украинский счет».

По мнению экспертов, Первая мировая дала три урока, которые могут помочь Украине в сегодняшней ситуации:

Так, в начале ХХ века Европа продемонстрировала игнорирование интересов украинского народа - это и есть первый урок для Украины, которая должна, прежде всего, рассчитывать только на собственные силы.

"К сожалению, в отличие от поляков, финнов, венгров, чехов, словаков, эстонцев, латышей и литовцев, которые смогли сплотиться вокруг важнейших приоритетов и государственных лидеров и завоевать собственные, возможно, несовершенные, но все же национальные государства, украинцам, расколотым по партиям и разделенных странах, Большая война принесла лишь большие страдания и последующие голодоморы", - считают эксперты, и это второй урок для Украины.

Также следует помнить, что и во время Первой, и в ходе Второй мировых войн Украина, по большому счету, была для государства Россия лишь расходным материалом и огромным, прежде всего человеческим ресурсом. При этом, сегодня ни для кого не является секретом, что в Москве всерьез скучают по распадом советско-российского тоталитарного монстра и считают, что Украина будет стабильной только после ее полного возврата в пространство «Русского мира».

На реализацию данного сценария Кремлем брошены огромные силы и разноплановые ресурсы, утверждают дипломаты.

И это, по их мнению, является третьим, самым важным уроком и, прежде всего, предупреждением для новой Украины, которая сейчас де-факто, имея лишь в основном моральную поддержку, противостоит Кремлю.