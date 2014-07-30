Канада объявила о новых санкциях против России

Премьер-министр Канады Стивен Харпер объявил во вторник о намерении его страны ввести новые санкции против России за ее действия против Украины согласовано с союзниками и партнерами, передает Радио Свобода.

Как говорится в его заявлении, после объявления предварительных канадских санкций 24 июля его страна объявляет, что намерена вновь увеличить в последующие дни экономическое и политическое давление на Москву в виде дополнительных санкций против московского режима и наиболее приближенных к нему лиц в связи с «продолжением агрессии России, в частности, постоянным предоставлением тылового обеспечения и систем вооружения агентам режима Путина на Востоке Украины».

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Таким образом, в заявлении говорится, что Канада будет действовать в тесной координации со своими партнерами в США и Европе.

«Отказ президента Путина прекратить поддержку вооруженным повстанческим группировкам представляет очень реальную угрозу международному миру и безопасности. Его действия составляют откровенную и прямую угрозу украинскому народу и его законно избранной власти», - заявил канадский премьер.

По его словам, Канада будет продолжать сотрудничество с союзниками и партнерами по международному сообществу для сохранения и поддержки свободного, демократического и мирного мира и поэтому готова ввести дальнейшие санкции против России, «если военная агрессия путинского режима будет продолжаться».

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Ранее во вторник о новых санкциях против России за ее вмешательство в Украине объявили Европейский союз и США. Вашингтон уже ввел в этот день дополнительные меры против ряда ведущих банков и оборонных компаний России, а Брюссель сообщил, что согласовал новые меры против физических и юридических лиц, а также ряд санкций против некоторых секторов российской экономики и обнародует их в ближайшие дни.