В МВД подтвердили, что на Донетчине 9 детей подорвались на мине
В селе Берестовое Артемовского района Донецкой области девять детей пострадали от взрыва мины
Распространенные СМИ информацию на свой странице в "Фейсбук" подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
"Только что мне позвонил глава Артемовской райгосадминистрации Константин Матейченко и сообщил ужасную новость.
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Несколько часов назад, в селе Берестовое Артемовского района, дети-подростки принесли во двор какой-то взрывоопасный предмет, который они нашли в укрепрайоне боевиков. Возможно, это была минометная мина или снаряд. Произошел мощный взрыв.
Что это был за предмет и почему все это произошло - установит следствие", - написал он.
По словам Геращенко, 9 человек доставлены в Артемовскую городскую больницу. Все в очень тяжелом состоянии - нужны срочные ампутации рук, ног. Некоторые навсегда потеряли зрение.
"В особенно тяжелом состоянии, буквально на грани жизни и смерти находится ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца, который по несчастливой случайности оказался в этом дворе.
По тревоге подняты все хирурги и реанимационные бригады. Всем девятерым пострадавшим нужны срочные операции", - сообщил он.