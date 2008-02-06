Еханурова будут проверять Богатырева, Тимошенко, СБУ, ГПУ и ФГИУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ (№ 103/2008) “О комплексной проверке деятельности Министерства обороны Украины и состояния боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины”.

Текст документа размещен на официальном сайте Президента.

В частности, с целью оценки состояния боевой и мобилизационной готовности Вооруженных Сил Украины (ВСУ), их ресурсного обеспечения, осуществления контроля над использованием бюджетных средств и переданных в сферу управления Министерства обороны Украины военного имущества и земель и в соответствии с пунктом 17 части первой статьи 106 Конституции Украины, Президент постановил:

- до 20 марта 2008 года осуществить инспекционную проверку боевой и мобилизационной готовности и боеспособности ВСУ;

- образовать Инспекционную комиссию по проверке боевой и мобилизационной готовности и боеспособности ВСУ.

Главе Секретариата Президента Украины В.ЮЩЕНКО поручил в двухдневный срок утвердить персональный состав отмеченной Комиссии с привлечением в ее состав работников Аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Этим же Указом В.ЮЩЕНКО поручил руководителю Комиссии определить структурные подразделения Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, объединения, соединения, воинские части, учреждения и организация, которые будут подлежать проверке.

По результатам инспекционной проверки руководителю Комиссии поручено до 30 марта 2008 года предоставить заключения и предложения Президенту Украины.

В свою очередь, Кабинету министров Украины В.ЮЩЕНКО поручил обеспечить проведение до 20 марта 2008 года с участием Генеральной прокуратуры Украины, Фонда государственного имущества Украины, Службы безопасности Украины проверки использования бюджетных средств и переданных в сферу управления Министерства обороны Украины военного имущества и земель и предоставление Президенту Украины до 30 марта 2008 года информации по результатам этой проверки.