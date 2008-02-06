Тимошенко сказала Януковичу, чтоб даже и не думал

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляет об отсутствии правовых оснований для проведения досрочных парламентских выборов и обвиняет Партию регионов в дестабилизации ситуации в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО сказала сегодня на пресс-конференции в Кабинете Министров.

«Нет никаких правовых оснований для досрочных выборов. Сегодня парламент не работает искусственно, потому что Партия регионов практически не дает работать парламенту, они дестабилизируют и жизнь страны, и принятие законов», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, у Партии регионов нет ни одного весомого аргумента для блокирования деятельности парламента и инициирования досрочных выборов. «Дискуссия не ведется, то есть для Партии регионов дискуссия не нужна. Мне кажется, что для общества сегодня очевидно, кто дестабилизирует работу парламента», - добавила премьер-министр.

Ю.ТИМОШЕНКО также считает, что отсутствуют основания даже для того, чтобы «можно было даже думать о досрочных выборах».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 февраля, лидер фракции Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что досрочные парламентские выборы могут состояться в ближайшее время.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня все чаще идет речь о возможности досрочных парламентских выборов. Он считает, что это понятно, поскольку «коалиция в таком составе, какая она есть, неработоспособна, и неработоспособен парламент». По мнению В.ЯНУКОВИЧА, «досрочные выборы, скорее всего, не за горами, они уже приближаются».