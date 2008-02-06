У Червоненко хорошие отношения со всеми олигархами, кроме мелких

Глава Национального агентства по вопросам подготовки и проведения в Украине финала чемпионата Европы по футболу 2012 года не собирается в своей работе учитывать предыдущий опыт: стоило Червоненко занять серьезную должность, как через некоторое время вокруг как должности, так и назначенца начинался громкий скандал…

«Я это не буду учитывать, - заявил Червоненко. - Даже после пресс-конференции в УНИАН число моих оппонентов, которые захотят подбить меня на взлете, увеличится. Но у меня нет другого оружия. Я уверен в каждом своем слове. Те, у кого есть немного патриотизма и порядочности, поддерживают мою схему подготовки к Евро, потому что она выверена менеджментом и жизнью. И это единственный путь Украины к 2012-му. Если победят жадность и амбиции (оппонентов. – Авт.), то меня снимут. Я ко всему готов».

К этому политик добавил, что его имя никому перечеркнуть не удастся: «Мое имя никто не перечеркнет (показывает выразительную комбинацию из известного количества пальцев – Авт.) Я хочу, чтобы где-то в Украине был переулок Червоненко», - глава Национального агентства к этому добавил, что Евро-2012 считает своим лучшим менеджерским шансом.

«Если бы ко мне все относились так, как Ринат (Ахметов. – Авт.), Ярославский ... – продолжил политик - Мы садимся и разговариваем на одном языке... Я не завидую их миллиардам. Мне хватает... У меня со всеми олигархами, кроме мелких, хорошие отношения. Я не хочу влезать в их игры». Это Червоненко устраивает больше, чем «быть – как кое-кто из наших политиков – с клоунадой и звездежом...»

Червоненко признался, что хочет сформировать совет директоров для подготовки Евро–2012 из представителей крупного капитала «чтобы сели пацаны и сказали тому, кто не согласен: «Ты чего?..»

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