Яценюк: Парламент рассмотрит вопрос отставки премьера в четверг

Это подтвердил премьер-министр Украины Арсений Яценюк в программе «Свобода слова» на телеканале ICTV.

”В четверг, в соответствии с законом, будет стоять на голосование вопрос об отставке премьер-министра. В наших европейских партнеров это называется вотум доверия или недоверия Кабинету министров”, - заявил Яценюк.

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Как сообщал УНИАН, 24 и 25 июля Верховная Рада не смогла включить в повестку дня законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты (относительно усовершенствования отдельных положений) (№ 4309), и законопроект о внесении изменений в некоторые законы по реформированию системы управления единой газотранспортной системой Украины (№ 4116).

В тот же день, 24 июля, Яценюк подал в отставку «в связи с распадом коалиции и блокировкой правительственных инициатив». Кабинет министров обнародовал распоряжение о назначении и.о. премьер-министра Украины вице-премьер-министра Владимира Гройсмана.

28 июля Яценюк заявил, что правительство повторно внесет в Верховную Раду все законопроекты, которые необходимы стране, - по изменениям в государственный бюджет и реформирования ГТС, и призывает депутатов поддержать их в четверг, 31 июля, во время внеочередного заседания.