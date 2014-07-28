Сикорский объяснил, почему ЕС нужно время на признание "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Варшаве заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Читайте такжеПорошенко призывает Европарламент признать «ЛНР» и «ДНР» террористами

"Подслушанные украинской контрразведкой разговоры указывают, что лица связанные с этими творениями ("ДНР" и "ЛНР" - УНИАН) оккупируют дома, берут заложников, стреляют в гражданские самолеты, это собственно деятельность, которая у нас ассоциируется с террористами, но прошу дать нам немного времени для юридического анализа, ибо признание такого статуса имело бы очень конкретные юридические и практические последствия", - сказал министр.

Он напомнил, что этот вопрос обсуждался на прошлой неделе в Брюсселе, отметив, что ряд государств-членов Европейского союза поддержал это предложение озвученное Украиной.

Читайте такжеЕС может признать "ДНР" и "ЛНР" террористическими организациями

Как сообщал УНИАН, украинская власть обратилась к западным государствам признать самопровозглашенные в апреле этого года в Донецке и Луганске народные республики террористическими организациями после того, как их представители 17 июля сбили пассажирский самолет с почти 300 пассажирами на борту, которые направлялись из Нидерландов в Малайзию.