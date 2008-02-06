Яценюк чувствует себя официантом
Спикер намерен работать до ночи
Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК надеется, что во вторник, 12 февраля, парламент возобновит свою работу.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил журналистам после консультаций с лидерами депутатских фракций.
По словам А.ЯЦЕНЮКА, сегодня он намерен работать до ночи, и подготовить еще ряд альтернативных постановлений относительно НАТО.
При этом, подчеркнул председатель ВР, разблокирование работы парламента зависит непосредственно и от фракций. «Мне сложно отвечать за всех 450 народных депутатов. Я уже как официант – и это подать, и то подать. А еще какое вам постановление?», - заметил А.ЯЦЕНЮК.
Он прогнозирует, что в понедельник, 11 февраля, вновь состоятся консультации относительно возобновления работы Верховной Рады.
А.ЯЦЕНЮК выразил уверенность, что рано или поздно процесс консультаций завершится, поскольку у фракций «сработает один основной инстинкт – это инстинкт самосохранения».
По его словам, Верховная Рада должна была бы быть более профессиональной и согласованной. Те вопросы, которые сегодня вносятся в сессионный зал, – «это ширма, которая меньше всего интересует украинское общество», - сказал А.ЯЦЕНЮК.
При этом он отметил, что вопросами НАТО на сегодняшний день проникается незначительное количество граждан Украины.
В то же время А.ЯЦЕНЮК заверил, что парламент никогда не будет «картой в чьих-то руках».