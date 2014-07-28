ООН: расследование гибели активистов Майдана затягивается

Об этом заявил глава мониторинговой миссии ООН во время презентации нового доклада о ситуации с правами человека в Украине, пишет "Радио Свобода".

«Очень много людей ждут: что было, что случилось. Вы знаете, что расследования и привлечение к ответственности виновных очень часто способствует снижению напряжения в обществе», - добавил он.

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По его словам, мониторинговая миссия ООН в каждом своем докладе отчитывается о состоянии этих дел, однако сейчас вынуждена констатировать, что расследование почти не движется. В своем докладе миссия «с сожалением сообщает об отсутствии сотрудничества со стороны МВД и СБУ на центральном уровне».