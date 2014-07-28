72-я механизированная и 79-я аэромобильная бригады получили еду и боеприпасы, заявляют в штабе АТО

"Ситуация со снабжением продовольствием, водой и боеприпасами, в которой оказались в ходе боев 72-й механизированной бригада и 79-й аэромобильная бригада, остается чрезвычайно сложной. Не смотря на это, наши военнослужащие продолжают мужественно держать оборону", - говорится в сообщении.Читайте такжеУкраинские военные рассказали о критическом положении военнослужащих в районе Изварино

Штаб АТО раньше уже рапортовал о том, что самая актуальная проблема обеспечения обоих данных подразделений ВС Украины решена.

В настоящее время командование обеих бригад отчиталось о том, что в обе бригады доставлен необходимый запас продовольствия, воды, медикаментов и боеприпасов.