72-я механизированная и 79-я аэромобильная бригады получили еду и боеприпасы, заявляют в штабе АТО
09:20, 28 июля 2014Политика
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72-я механизированная и 79-я аэромобильная бригады получили еду и боеприпасы.
Поставки 72-й механизированной и 79-й аэромобильной бригад восстановлено, заявляют в штабе АТО / Фото: УНИАН
"Ситуация со снабжением продовольствием, водой и боеприпасами, в которой оказались в ходе боев 72-й механизированной бригада и 79-й аэромобильная бригада, остается чрезвычайно сложной. Не смотря на это, наши военнослужащие продолжают мужественно держать оборону", - говорится в сообщении.Читайте такжеУкраинские военные рассказали о критическом положении военнослужащих в районе Изварино
Штаб АТО раньше уже рапортовал о том, что самая актуальная проблема обеспечения обоих данных подразделений ВС Украины решена.
В настоящее время командование обеих бригад отчиталось о том, что в обе бригады доставлен необходимый запас продовольствия, воды, медикаментов и боеприпасов.
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