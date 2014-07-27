Украинские войска освободили Шахтерск - СМИ

Украинские войска вошли в Шахтерск и ведут бои в городе. Об этом сообщают местные жители, передает Новости Донбасса.

Войска вошли в город с севера - со стороны Дебальцево, хотя террористы ожидали атаки с юга.

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Террористы включили в городе сирены и отстреливаются. В городе слышны сильные взрывы. На подмогу террористам прибыли 2 «КамАЗа» с боевиками из Снежного.

По состоянию на 14:30 город занят украинскими войсками, на улицах звучат редкие выстрелы.