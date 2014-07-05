Украинские пограничники ведут бои с террористами за контроль над границей

Охрана государственной границы с Российской Федерация в районе Луганской и Донецкой областей ведется в крайне сложных условиях, пограничники ведут бои с террористами за контроль над участками госграницы.

Об этом говорится в сообщении Администрации Государственной пограничной службы, размещенном на веб-портале правительства.

«Охрана государственной границы Украины осуществляется в крайне сложной обстановке. В контролируемых пограничных районах Луганской и Донецкой областей продолжаются боевые столкновения с террористами за контроль над границей. В течение суток происходили обстрелы пограничных нарядов и объектов Госпогранслужбы», - говорится в сообщении.

По информации пограничников, бандформирования продолжают обустраивать новые базы дислокации и опорные пункты.

Также сообщается, что террористы осуществили минометный обстрел отдела пограничной службы «Красная Таловка» Луганского погранотряда. Пострадавших со стороны пограничников нет.

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Как сообщал УНИАН, на текущий момент ведется активная фаза АТО, в результате которой уже окружен город Славянск.

В ночь на 5 июля террористы осуществили ряд атак на расположения сил АТО, блокпосты, а также аэропорт Луганска.

По состоянию на 13.00 очевидцы сообщили о боевых действий в Донецке, в районе аэропорта.