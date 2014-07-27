На Тернопольщине задержали вербовщиков наемников для террористов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе взаимодействия со СМИ и общественностью УСБУ в Тернопольской области, вербовщиков задержали 25 июля во время непосредственной вербовочной предложения двум жителям Тернопольщины.

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Установлено, что задержанные лица действовали на территории области по указанию спецслужб Российской Федерации. Сформированную группу наемников планировалось доставить до границы с Республикой Беларусь, где ее должны были встретить сотрудники спецслужб Российской Федерации и переправить в военный лагерь подготовки наемников в г. Ростов-на-Дону.

Вербовщики предлагали жителям Тернопольской области оплату 1500 долларов в месяц за участие в незаконных вооруженных формированиях, а также вознаграждение за каждого убитого украинского военного, уничтоженную технику и блокпосты, говорится в сообщении.

В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Зарегистрировано уголовное производство по ч. 1 ст. 258-3 Ук Украины (создание террористической группы или террористической организации).