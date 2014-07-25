На окраине Горловки разведчики вывесили украинский флаг - Тымчук

Силы АТО подступили к Горловке. На окраине города разведчики уже даже вывесили украинский флаг.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель Центра военно-политических исследований, представитель группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

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"Ранее в Горловку стянулись серьезные силы боевиков. Террористы прекрасно понимают: освобождение этого города открывает для сил АТО дорогу на Донецк, создавая все условия для его полного блокирования. А это будет последним гвоздем в крышку гроба гнусного московского проекта под названием «ДНР»", - пишет Тымчук.