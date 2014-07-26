В Донецке ночью несколько домов были повреждены снарядами и горели

В Донецке минувшая ночь прошла крайне неспокойно, несколько домов были повреждены снарядами и горели.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского совета.

«Ночь с 25 на 26 июля прошла крайне неспокойно, жители всех районов Донецка сообщают о взрывах, залпах с тяжелого оружия, которые раздавались со стороны Кировского района, объездной дороги и района аэропорта», - сказано в сообщении. И подчеркнуто, что в результате ночных боевых действий три дома в Куйбышевском районе, расположенные по адресам ул. С.Тюленина (№№ 9 и 11) и Ударная №50, были повреждены снарядами и загорелись, нарядами МЧС возгорания были ликвидированы, пострадавших нет. Также от попадания снаряда пострадал частный дом по ул. Удальцова №79 в Петровском районе.

Кроме того, осколочное ранение получила девушка, работавшая на заправке в Киевском районе.

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По состоянию на 9.30 в городе обстановка остается напряженной, городскими властями на всех уровнях были проведены переговоры и достигнуто соглашение о предоставлении 26 июля с 7 до 15.00 «зеленого коридора» аварийным бригадам для восстановления электроснабжения в Куйбышевском и части Киевского районов. Утром специалисты готовы были выехать на места аварий, но обстановка все еще остается небезопасной.

Из-за боевых действия осложняется ведение восстановительных работ на сетях электроснабжения и в Петровском районе, отметили в горсовете.