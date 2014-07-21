В Донецке в результате боевых действий погибли 5 мирных жителей, 12 ранены

Об этом сообщает сайт Донецкого горсовета.

«Ситуация в Донецке остается крайне напряженной. По состоянию на 17.00 боевые действия в квадрате Красноармейское шоссе - ул. Стратонавтов - ул. Артемовска продолжаются. По официальным данным, сегодня в результате боевых действий погибли 5 мирных жителей, 12 получили ранения различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

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Со стороны завода «Точмаш» (ул. Жмуры, 1) поднимается столб черного дыма. По предварительной информации, горит цех завода. Пожарные расчеты не могут подъехать на место и приступить к ликвидации пожара

Движение общественного транспорта в сторону железнодорожного вокзала ограничено. Трамваи по маршруту №1 (6 единиц) следуют до ул. Экономической, два коммунальных автобуса по маршруту №2 – до Шахтерской площади. Троллейбусы по маршруту №2 осуществляют движение по следующей схеме: ДМЗ – библиотека им. Крупской - бульвар Шевченко – Автомагазин.

В связи с нестабильной обстановкой в районе железнодорожного вокзала все пассажирские поезда формирования Донецкой железной дороги, которые следуют от станции Мариуполь, с сегодняшнего дня делают дополнительные остановки на станциях Мандрыкино и Рутченково. При невозможности добраться к центральному железнодорожному вокзалу пассажиры с билетами от станции Донецк могут осуществлять посадку на этим станциях.

Системы жизнеобеспечения города работают. Аварийно-диспетчерские службы коммунальных предприятий осуществляют работу в круглосуточном режиме. Не восстановлено электроснабжение в поселке Октябрьский. Аварийные бригады не могут начать ремонт из-за неспокойной ситуации. Кроме того, повреждены еще 3 подстанции в Куйбышевском районе. Электроснабжение отсутствует у жителей улицы Словацкая.