Опубликованы переговоры боевиков, которые указывают на участие РФ в обстреле позиций ВСУ

Служба безопасности Украины получила бесспорные доказательства участия вооруженных сил РФ на стороне террористов в боевых действиях против украинских военнослужащих в районе границы.

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Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины, разместив соответствующие видеоматериалы.

Отмечается, что 23 июля вблизи пгт Григорьевка Амвросиевского района Донецкой области был осуществлен артобстрел позиций ВС Украины с российской стороны, в результате которого погибли трое украинских военнослужащих, и 22 были ранены.

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В СБУ акцентируют внимание, что перехваченные телефонные переговоры одного из боевиков с главарем террористов Игорем Гиркиным («Стрелком») свидетельствуют о том, что перед этим боевики обращались к российской стороне с требованием поддержать их артобстрелом позиций украинской армии. Гиркин заверяет собеседника, у которого заканчиваются патроны: если российская сторона «не сравняет их (украинских военных) с землей, тогда мы просто будем отступать».