Как сообщает пресс-центр СБУ, доказательства преступлений представлен в Киеве в мемориальном комплексе Национального музея Великой отечественной войны на специальной выставке.

СБУ представила неоспоримые свидетельства того, что Россия финансирует террористов-наемников, вербует и готовит боевиков на своих военных базах, осуществляет откровенную информационную агрессию в Интернете.

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"Подробные признания задержанных наемников и диверсантов ГРУ ГШ РФ, паспорта и военные билеты российских граждан, сепаратистские агитки - все это вещественные доказательства, изъятые у фигурантов уголовных производств, начатых СБУ по ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ст. 111 (государственная измена), ст. 113 (диверсия), ст. 114 (шпионаж), ст. 258-258-5 (террористический акт, создания террористической организации, финансирования терроризма) Уголовного кодекса Украины. СБУ обнародовала схемы финансовых потоков для вербовки наемников, выплаты им денежного вознаграждения за убийства украинских военных и мирных жителей. Украинская спецслужба изъяла более 22 миллиона гривен наличными, заблокировала 25 счетов с 50 млн гривен", - говорится в сообщении.

Руководитель следственного подразделения СБУ Василий Вовк отметил, что следователями СБУ начато досудебное расследование в уголовных процессах в отношении 16 граждан РФ, причастных к деятельности спецслужб России, 72 граждан Украины, подозреваемых в посягательстве на конституционный строй и территориальную целостность Украины, государственной измене, диверсиях.

"160 граждан Украины подозреваются в терроризме, массовых беспорядках, контрабанде оружия. Большинство из них, и это уже доказано, действовали по указке российских спецслужб", - подытожил Волк.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Киеве на территории Национального музея Великой Отечественной войны состоится официальное открытие выставки доказательств причастности России к поддержке террористов, действующих на востоке Украины.

В экспозиции выставлены захваченные украинскими военными документы, оружие и боевая техника, которые были переданы боевикам из РФ.

Сегодня в музее сотрудники СБУ, Министерства обороны и МВД продемонстрировали приглашенным дипломатам, аккредитованным в Украине, оружие, а также документы, свидетельствующие о российском происхождении вооружения и людей, которые воюют на стороне террористов на востоке Украины.