Нацсовет продлил лицензии шести украинским каналам

Согласно сообщению, Нацсовет продлил лицензии следующим телекомпаниям: «Международный Медиа Центр - СТБ», «Студия «1+1», «Новый канал», «Телерадиоорганизация «Мульти Медиа Сервис» (К1), «Телеканал «Тонис», «Международная коммерческая ТРК» (ICTV).

Лицензии продлены сроком на 7 лет.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Нацсовет по телерадиовещанию сменил состав правления. Так, 4 июля Верховная Рада Украины назначила членами Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Олега Черныша, Александра Ильяшенко, Ольгу Герасимьюк и Екатерину Котенко. 7 июля президент Украины Петр Порошенко назначил членами Нацсовета Юрия Артеменко, Владислава Севрюкова и Григория Шверка.

Председателем Нацсовета был избран Юрий Артеменко.

Справка УНИАН. Нацсовет по телерадиовещанию является конституционным, постоянно действующим коллегиальным органом, целью деятельности которого является надзор за соблюдением законов Украины в сфере телерадиовещания, а также осуществление регуляторных полномочий, предусмотренных этими законами.

Национальный совет состоит из восьми человек, из которых четыре члена назначаются Верховной Радой Украины и четыре - президентом Украины.

Читайте такжеТелеканалу UBR объявлено предупреждение за пропаганду войны и призывы к сепаратизмуКак сообщал УНИАН, Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призывает украинские телерадиокомпании увеличить долю вещания информационных программ в восточных регионах Украины.