В Нидерланды отправили еще два самолета с телами погибших пассажиров Boeing-777

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации.

В церемонии прощания и отправки тел приняли участие министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп, министр иностранных дел Королевства Нидерландов Франс Тиммерманс, глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Балута.

Всего на двух бортах находятся 74 гроба с телами и останками.

Читайте такжеПосол: Великобритания считает катастрофу «Боинга» терактом

Справка УНИАН. 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Boeing 777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук».

По информации авиакомпании, на борту находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли. Самолет упал в районе города Шахтерск Донецкой области в зоне, контролируемой боевиками. На месте катастрофы были найдены 282 тела и 87 фрагментов тел, принадлежащих 16 погибших. Тела перевезли в Харьков и постепенно перевозят в Нидерланды для проведения процедуры опознания и экспертизы.

По данным пресс-офицера Нидерландской полиции Эстер Набер, последний рейс с телами погибших пассажиров будет отправлен с харьковского аэропорта в Нидерланды 26 июля.