В СНБО заявляют, что украинские силовики не обстреливают территорию России

14:30, 25 июля 2014
Политика
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В Совете национальной безопасности и обороны в очередной раз заявляют, что украинские силовики не обстреливают территорию Российской Федерации.

Андрій Лисенко / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«В связи с заявлением заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова о том, что с начала июня зафиксировано 9 случаев обстрелов территории РФ со стороны Украины, официально заявляем, что Вооруженные силы, подразделения Госпогранслужбы и другие легитимные силовые структуры Украины не открывают и не открывали огня по территории Российской Федерации», - сказал он.

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СНБО Украины еще раз обращает внимание власти России и мировой общественности на то, что такие провокационные обстрелы террористы систематически осуществляют для того, чтобы российские вооруженные силы открывали огонь по позициям украинских пограничников и военных.

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