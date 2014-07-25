В СНБО заявляют, что украинские силовики не обстреливают территорию России

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«В связи с заявлением заместителя министра обороны РФ Анатолия Антонова о том, что с начала июня зафиксировано 9 случаев обстрелов территории РФ со стороны Украины, официально заявляем, что Вооруженные силы, подразделения Госпогранслужбы и другие легитимные силовые структуры Украины не открывают и не открывали огня по территории Российской Федерации», - сказал он.

Читайте такжеАТО будет продолжена, несмотря на вчерашние события в парламенте и правительстве - СНБО

СНБО Украины еще раз обращает внимание власти России и мировой общественности на то, что такие провокационные обстрелы террористы систематически осуществляют для того, чтобы российские вооруженные силы открывали огонь по позициям украинских пограничников и военных.