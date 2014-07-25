В зоне АТО за прошедшие сутки погибли 13 военных, 19 получили ранения - СНБО
13:01, 25 июля 2014Армия
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В зоне проведения антитеррористической операции за минувшие сутки погибли 13 украинских военнослужащих, 19 получили ранения.
За прошедший день в зоне АТО погибли 13 военных / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции погибли 13 военнослужащих», - заявил он.
Кроме этого, по словам Лысенко, ранения получили 19 украинских военных.
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