В зоне АТО за прошедшие сутки погибли 13 военных, 19 получили ранения - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«За минувшие сутки в зоне антитеррористической операции погибли 13 военнослужащих», - заявил он.

Кроме этого, по словам Лысенко, ранения получили 19 украинских военных.

Читайте такжеЗачистка Лисичанска почти завершена - ТымчукКак сообщал УНИАН, этой ночью террористы обстреливали позиции сил АТО обстреливали из «Градов», стрелкового оружия и гранатометов.