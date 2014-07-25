Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов (трансляция)

09:31, 25 июля 2014
Политика
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Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов.

Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов / УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты планируют рассмотреть на сегодняшнем пленарном заседании, в частности, проект закона о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории (второе чтение).

Также ВР рассмотрит изменения к ряду законов об усилении гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

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Вопрос о принятии отставки премьер-министра Арсения Яценюка в повестке дня отсутствует.

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