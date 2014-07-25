Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов (трансляция)
09:31, 25 июля 2014Политика
0 0
Сегодня Верховная Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов.
Рада планирует рассмотреть шесть законопроектов / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, народные депутаты планируют рассмотреть на сегодняшнем пленарном заседании, в частности, проект закона о налоговом и таможенном контроле в свободной экономической зоне Крыма и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории (второе чтение).
Также ВР рассмотрит изменения к ряду законов об усилении гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.
Читайте такжеЯценюк объяснил, почему решил уйти в отставку
Вопрос о принятии отставки премьер-министра Арсения Яценюка в повестке дня отсутствует.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter