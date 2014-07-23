СНБО: Российские войска имитировали атаку на госграницу Украины
15:23, 23 июля 2014Политика
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Вооруженные силы России имитировали атаку на государственную границу Украины.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационного центра СНБО Андрей Лысенко на брифинге в Киеве.
«Напротив участка ответственности отделов пограничной службы «Горск» и «Гремьяч» (Черниговская область) происходили демонстративно-провокационные действия подразделений Вооруженных сил России», - отметил он.
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«Несколько единиц тяжелой техники приближались к государственной границе Украины, разворачивались в боевые порядки, имитировали атаку, а затем возвращались и двигались вдоль линии государственной границы», - сказал Лысенко.
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