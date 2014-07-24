Ситуация с водой в Донецке и Макеевке критическая - ОГА

Об этом сообщает временный сайт Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на пресс-службу КП "Компания "Вода Донбасса".

Согласно сообщению, коллектив компании крайне обеспокоен появлением новых повреждений на объектах канала Северский Донец-Донбасс.

"Вчера в Горловке в районе трикотажной фабрики был взорван мост, под которым проходят напорные трубопроводы канала диаметром 2400 мм. Характер повреждений водоводов в настоящее время выясняется. Кроме того, поврежденными остаются водоводы канала в районе Никитовки, так как ремонтные группы могут работать только в светлое время суток, периодически прячась от обстрелов", - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз-за боевых действий канал "Северский Донец – Донбасс" снова прекратил работу Таким образом, продолжающиеся боевые действия не позволяют обеспечить работу канала даже в минимальном режиме, а запаса воды для полутора миллионов жителей Донецка и Макеевки хватит лишь на несколько дней.

"Кому-то очень хочется оставить без воды людей, и так живущих в невыносимых условиях в зоне АТО. Наши электрики, сварщики, руководители подразделений, которые работают под пулями, рискуя своей жизнью, стараются не допустить этого. Но сегодня ситуация критическая! Канал — единственная водная артерия Донбасса, может выйти из строя надолго. Над нашим регионом нависла реальная угроза гуманитарной катастрофы!", - заявляют в "Воде Донбасса".