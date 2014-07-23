Тело украинского военного, который умер во время лечения на территории РФ, перевезли в Украину - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

Зварич выразил надежду, что украинские военнослужащие, которые проходят лечение на территории Ростовской области, в ближайшее время без каких-либо преград вернутся на Родину.Читайте такжеВ больнице в российском городе Гуково остаются 15 украинских военных

“Речь идет о 24 военнослужащих Государственной пограничной службы и ВСУ. Один из них от полученных ранений умер. Тело его уже репатриировано на Родину 21 июля”, - сказал Зварич.