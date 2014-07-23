Пограничники передали МВД доказательства нарушения «Градами» РФ госграницы Украины
16:32, 23 июля 2014Политика
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В Государственной пограничной службе заявляют, что передали МВД доказательства нарушения российскими реактивными системами залпового огня «Град» государственной границы Украины.
Пограничники передали МВД доказательства нарушения «Градами» госграницы Украины / dpsu.gov.ua
В пресс-службе Госпогранслужбы напоминают, что 22 июля в районе населенного пункта Шевченково (Донецкая область) пограничники обнаружили следы заезда с территории России до 14 автомобилей с целью применения реактивных систем «Град», которые заняли позиции в поле и обстреляли позиции украинских сил (о чем свидетельствуют следы на земле и сгоревшая трава).Читайте такжеВ 200 метрах от украинской границы российские военные установили три БТРа и "Град"
«Факт нарушения государственной границы задокументирован, соответствующие фото- и видеоматериалы направлены в МИД Украины и российской стороне», - отмечают в ведомстве.
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