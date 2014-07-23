Пограничники передали МВД доказательства нарушения «Градами» РФ госграницы Украины

В пресс-службе Госпогранслужбы напоминают, что 22 июля в районе населенного пункта Шевченково (Донецкая область) пограничники обнаружили следы заезда с территории России до 14 автомобилей с целью применения реактивных систем «Град», которые заняли позиции в поле и обстреляли позиции украинских сил (о чем свидетельствуют следы на земле и сгоревшая трава).Читайте такжеВ 200 метрах от украинской границы российские военные установили три БТРа и "Град"

«Факт нарушения государственной границы задокументирован, соответствующие фото- и видеоматериалы направлены в МИД Украины и российской стороне», - отмечают в ведомстве.