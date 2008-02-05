Прокуратура не просила Луценко показать, как он ударил Черновецкого

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО утверждает, что следователи прокуратуры не проводили с ним никаких следственных действий в рамках уголовного дела, возбужденного из-за инцидента с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня, отвечая на вопрос журналистов в Кировограде, где находится с рабочей поездкой.

По словам министра, с ним не проводилось никаких следственных действий, кроме, если считать следственными действиями, вручения ему копии постановления о возбуждении уголовного дела.

«У меня такое впечатление, что прокуратура сама надеется, что это политически мотивированное дело закроют через суд», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО, отметив при этом, что, по его мнению, «прокуратура сама хорошо понимает, что это дело частного обвинения», и стороны в этом деле должны доказывать свою позицию в судебном порядке.

В контексте сказанного Ю.ЛУЦЕНКО напомнил, что он уже выиграл два дела, которые были надуманно возбуждены в отношении него (имеются в виду дело о выдаче именных пистолетов и дело о наличии у него израильского паспорта – УНИАН).

Поэтому министр отметил, что у него нет особых сомнений, что и это дело ему удастся выиграть, даже несмотря на то, что его оппонент имеет немалые рычаги и механизмы влияния.

Также Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что он сегодня спокойно реагирует «на разные политические маневры», которые происходят вокруг этого инцидента.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ произошла драка.

21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил генеральному прокурору выяснить все обстоятельства инцидента между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ и в случае необходимости применить все предусмотренные законодательством меры к его участникам. О результатах этой проверки и соответствующем реагировании Президент просил сообщить ему в течение недели.

25 января было распространено официальное сообщение прокуратуры Киева, что по факту инцидента, который произошел 18 января 2008 года по окончании работы СНБО Украины, в ходе которого Киевскому городскому председателю Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ было преднамеренно нанесены легкие телесные повреждения, возбуждено уголовное дело в отношении другого участника этого происшествия по ч.2 ст.125 Уголовного кодекса Украины. Соответствующее постановление издал 24 января заместитель прокурора г. Киева.