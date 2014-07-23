У России есть несколько дней, чтобы избежать существенных санкций - чешский министр

Об этом в Брюсселе заявил министр иностранных дел Чехии Любомир Заоралек, передает Радио Свобода.

По его мнению, России нужно немедленно остановить поставки оружия и боевиков в восточные области Украины.

Если же «на протяжении нескольких дней этого не произойдет», должен быть созван чрезвычайный саммит ЕС, чтобы принять существенные санкции в отношении России, направленные также на отдельные отрасли российской экономики.

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Встреча министров иностранных дел стран-членов Европейского союза открылась в Брюсселе впервые после падения пассажирского самолета на Донбассе.

Напомним, Запад и власти Украины обвиняют пророссийских боевиков в том, что они сбили самолет при вероятной поддержке Москвы.

В результате крушения самолета 17 июля погибли 298 человек, которые были на борту.