Боевики отступают из Лисичанска - СМИ
Украинская армия во вторник подошла к Лисичанску Луганской области. Вокруг города идут бои.
Об этом сообщает Информатор.
По информации на 23 июля (0.18) освобождены города-поселка Приволье и Новодружеск.
«Сейчас Лисичанск практически пустой, - сообщил источник в вооруженных силах Украины. - Работают диверсионные группы чеченцев».
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Как сообщают местные жители, один из трех мостов через Северский Донецк, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом, взорван. По непроверенной информации, два других моста заминированы.
По словам источника издания, боевики Мозгового покинули город и перебрались в Алчевск, где укрепились на территории металлургического комбината. Самого Мозгового пока в городе не видели.