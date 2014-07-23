Боевики отступают из Лисичанска - СМИ

Об этом сообщает Информатор.

По информации на 23 июля (0.18) освобождены города-поселка Приволье и Новодружеск.

«Сейчас Лисичанск практически пустой, - сообщил источник в вооруженных силах Украины. - Работают диверсионные группы чеченцев».

Читайте такжеСоветник Авакова прогнозирует, что сегодня-завтра силы АТО уволят Лисичанск, Первомайск и Попасну

Как сообщают местные жители, один из трех мостов через Северский Донецк, расположенный рядом с железнодорожным вокзалом, взорван. По непроверенной информации, два других моста заминированы.

По словам источника издания, боевики Мозгового покинули город и перебрались в Алчевск, где укрепились на территории металлургического комбината. Самого Мозгового пока в городе не видели.