Возле Марьинки Донецкой области исчез общественный активист

Об этом УНИАН сообщили в Антикризисном windows media (АКМЦ).

Сообщается, что Марусенко выехал в Донецк для встречи с местными жителями. По дороге связь с активистом пропала.

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По словам и.о. главы Общественной организации «Громадська платформа Украины» Александра Онищенко, Марусенко могли снять с автобуса на одном из блокпостов под Марьинкой.

«В настоящий момент связь с Игорем Марусенко отсутствует. О месте нахождения активиста ничего не известно», - сказал он.