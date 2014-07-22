Возле Марьинки Донецкой области исчез общественный активист
23:18, 22 июля 2014Политика
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В районе города Марьинки Донецкой области пропал активист Общественной организации «Громадська платформа Украины» Игорь Марусенко.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в Антикризисном windows media (АКМЦ).
Сообщается, что Марусенко выехал в Донецк для встречи с местными жителями. По дороге связь с активистом пропала.
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По словам и.о. главы Общественной организации «Громадська платформа Украины» Александра Онищенко, Марусенко могли снять с автобуса на одном из блокпостов под Марьинкой.
«В настоящий момент связь с Игорем Марусенко отсутствует. О месте нахождения активиста ничего не известно», - сказал он.
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