«Прямо или косвенно» виновные в крушении рейса МН17 должны предстать перед судом – Эштон

Европейский Союз требует от боевиков на востоке Украины обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ к месту падения самолета рейса МН17, и подчеркивает, что ответственные «прямо или косвенно» в крушении должны предстать перед судом.

«Те, кто прямо или косвенно ответственны за крушение, должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом», - заявила на пресс-конференции Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон, передает собственный корреспондент УНИАН.

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«Важно, чтобы сепаратистские группы обеспечили полный, немедленный, безопасный и надежный доступ к месту и окружающей территории, чтобы приступить к идентификации всех жертв, как можно быстрее и с уважением. Мы должны видеть, что место падения сохраняется неприкосновенным, чтобы провести полное, прозрачное международное расследование”, - добавила она.

Как сообщал УНИАН, 17 июля около 17.00 по киевскому времени авиалайнер Боинг-777 компании Malaysia Airlines был сбит российскими боевиками, вероятно, с использованием установки зенитно-ракетного комплекса «Бук». По информации авиакомпании, на борту находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

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Самолет упал в районе города Шахтарск Донецкой области в зоне, которая контролируется боевиками. На месте аварии было найдено 282 тела и 87 фрагментов, которые принадлежат 16 телам погибших. Боевики препятствовали доступу к месту аварии.