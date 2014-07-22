В пятницу могут обнародовать список лиц, которым запретят въезд в ЕС - источник
18:16, 22 июля 2014Политика
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По информации дипломатического источника, список лиц, к которым ЕС применит санкции, обсудят в четверг.
REUTERS
Европейский Союз в четверг решит, кто конкретно попадет в список лиц, в отношении которых будут введены санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов.
Об этом во вторник в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщил дипломатический источник.
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По его словам, после завершения заседания Совета ЕС постоянные представители получат поручение „обсудить конкретные имена, которые будут добавлены в список, в четверг”.
„Скорее всего, список будет обнародован в пятницу”, - сказал он.
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