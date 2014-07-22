В пятницу могут обнародовать список лиц, которым запретят въезд в ЕС - источник

Европейский Союз в четверг решит, кто конкретно попадет в список лиц, в отношении которых будут введены санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов.

Об этом во вторник в Брюсселе собственному корреспонденту УНИАН сообщил дипломатический источник.

Читайте такжеПродажа вооружения России будет противоречить коду поведения всего ЕС - Климкин

По его словам, после завершения заседания Совета ЕС постоянные представители получат поручение „обсудить конкретные имена, которые будут добавлены в список, в четверг”.

„Скорее всего, список будет обнародован в пятницу”, - сказал он.