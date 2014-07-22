Три украинских пункта пропуска постоянно обстреливаются со стороны РФ - СНБО

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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По его словам, пункт пропуска «Должанский» является наиболее проблемным участком украинско-российской границы, потому что он находится под постоянным обстрелом террористов со стороны Украины, так и со стороны РФ.

Лысенко отметил, что СНБО на этом участке фиксирует проникновение боевиков и бронетехники из России, которые пересекают границу, пользуясь возможностью огневого противостояния. Однако он отметил, что сегодня случаев незаконного пересечения границы террористами не зафиксировано и информация о том, что в направлении Луганска была замечена колонна из очень многих автомобилей и бронированной техники не нашла подтверждения.

«Есть еще два пункта - это «Изварино», который постоянно обстреливается со стороны РФ и пункт пропуска «Червонопартизанск». Это наиболее горячие участки, которые находятся вдоль границы, они постоянно обстреливаются с территории РФ», - добавил секретарь СНБО.