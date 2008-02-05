Балога утверждает, что депутаты от НУ-НС сачковали

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО счел невозможным выступать сегодня в парламенте с ежегодным посланием к Верховной Раде о внутреннем и внешнем положении Украины, сообщил руководитель президентского Секретариата Виктор БАЛОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, по словам В.БАЛОГИ, глава государства пока отказался от личного оглашения перед депутатским корпусом этого важного документа из-за противостояния между коалицией и оппозицией в ВР. «Фракции большинства и меньшинства оказались неспособными не только прислушаться друг к другу, но и слушать лидера нации. Президент не может и не будет говорить во взбудораженном страстями зале, где шум заглушает слова, а эмоции – разум», - подчеркнул глава Секретариат Президента.

В.БАЛОГА считает возмутительным тот факт, что в сессионном зале не было нескольких народных депутатов от блока «Наша Украина – Народная Самооборона», о чем засвидетельствовала именная перекличка, устроенная председателем Верховной Рады. «Имею достаточно оснований утверждать, что не все депутаты из «НУ-НС» отсутствовали по уважительным причинам. Надеюсь, что руководство фракции найдет адекватные определения этому прогулу и предложит соответствующее реагирование», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата также обратил внимание, что на сегодняшний день нет законодательно определенной процедуры обращения Президента к Верховной Раде с посланиями о внутреннем и внешнем положении Украины. Глава государства может представить этот документ без личного произнесения с парламентской трибуны, если высший законодательный орган страны так и не будет готов к вдумчивому восприятию послания. «Президент настроен на то, чтобы его виденье процессов в стране стало предметом анализа и действия. Глава государства, лично обращаясь к парламенту, таким образом опосредованно, через народных избранников обращается к нации. Если депутаты, делегированные своими избирателями во власть, и дальше не будут способны выполнить такую коммуникационную роль, тогда Президент реализует конституционный долг другим способом. Однако, убежден, что такой поворот будет далеко не лучшим эпизодом во взаимоотношениях между главой государства и Верховной Радой», – подчеркнул В.БАЛОГА.