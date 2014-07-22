Боевики ведут переговоры с РФ о получении партии фосфорных боеприпасов - советник министра МВД

Об этом на своей странице в соцсети написал советник министра МВД Антон Геращенко .

"В настоящий момент МВД получило неопровежимые доказательства, того факта, что террористические организации ЛНР и ДНР ведут переговоры о получении из России партии фосфорных боеприпасов для использования в установках залпового огня "Град". Не исключено, что террористы намерены использовать фосфорные боеприпасы для обстрела мирных жителей с целью обвинить в их мучительной гибели украинскую армию", советние министра МВД.Читайте такжеВ Госдепе опровергли данные о применении Украиной фосфорных бомб

По его словам, доказательства о переговорах террористов с РФ будут в ближайшее время переданы в Совет Безопасности ООН и ОБСЕ для фиксации очередного факта прямой поддержки террористов со стороны Российской Федерации.

"МВД предупреждает, что использование фосфорных боеприпасов запрещенных Международными Конвенциями не допустимо, а лица причастные к завозу на территорию Украины и использованию их против мирных жителей и украинских военных будут осуждены судом к пожизненным срокам лишения свободы", - подчеркнул Геращенко.

Министр также описал действие форсфорных боеприпасов.Читайте такжеЖурналисты Звезды описали, как сфальсифицировали новости о фосфорной бомбардировке (фото, документы)

Боеприпасы, содержащие белый фосфор, распространяет воспламенившееся вещество, температура горения которого превышает 800 °C, по значительной территории, площадь которой может достигать нескольких сотен квадратных метров. Горение продолжается до тех пор, пока весь фосфор не выгорит или пока не прекратится доступ кислорода. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или же спровоцировать медленную и очень мучительную смерть.