Тимошенко: “РосУкрЭнерго” с ноября не обеспечивает Украину газом

Начиная с ноября, “РосУкрЭнерго” не обеспечивает Украину природным газом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на совещании по вопросам финансового положения НАК «Нафтогаз Украины».

«Начиная с ноября 2007 года, все разговоры о том, что «РосУкрЭнерго» обеспечивает Украину природным газом – это миф, и они не поставили сегодня газ в Украину. Они не подписали соглашений, не передали это актами, и практически оставили Украину с ноября без газа», - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что сегодня НАК «Нафтогаз Украина» обеспечивает баланс газа «за счет своих возможностей и своих ресурсов».

Ю.ТИМОШЕНКО пришла к такому заключению после доклада главы НАК «Нафтогаз Украины» Олега ДУБИНЫ, который, отвечая на вопросы премьер-министра, фактически подтвердил ее информацию.

Премьер намерена обратиться в СБУ, Генеральную прокуратуру и МВД относительно «подрывной деятельности, которую ведут эти предприятия на территории Украины и не выполняют своих обещаний».